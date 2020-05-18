ВКонтакте запускает групповые видеозвонки

ВКонтакте теперь можно устраивать групповые видеозвонки. На старте одновременно общаться в них могут до 8 человек. Функция уже доступна в последней версии мобильного приложения VK.

Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.

Вячеслав Шебанов, руководитель команды мессенджера ВКонтакте:

«Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы».

Напомним, ВКонтакте запустила голосовые и видеозвонки в приложении на Android и iOS в апреле 2018 года. По данным компании, в первом квартале 2020 года ежемесячное количество звонков выросло на 24% год к году, до 64 млн.

В марте стало известно, что соцсеть начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию.