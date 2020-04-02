ВКонтакте и Одноклассники удвоят бюджеты на продвижение бизнеса

ВКонтакте и Одноклассники запускают акцию для поддержки малого и среднего бизнеса: до 30 июня они будут удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформах. Кроме того, соцсети запускают страницы со спецпредложениями, обучающими материалами и другой информацией, полезной во время сложной для бизнеса ситуации.



ВКонтакте будет удваивать бюджет на рекламные кампании, запущенные из мобильного приложения. Продвижение сообщества — самый удобный инструмент VK для начинающих предпринимателей и малого бизнеса: для запуска рекламы достаточно нажать «Продвигать» под любой записью в сообществе. Не нужно даже тратить время на настройки: система сама предложит аудиторию и бюджет.



Дарья Костюк, руководитель отдела SMB ВКонтакте:

«Мы верим, что эта мера поможет ускорить привлечение новых клиентов и заказов и сократить кассовый разрыв. Более того, ресторанам и кафе, перешедшим в новый для себя режим работы с доставкой, мы подарим еще 3 000 рублей на рекламу для поиска клиентов в VK».



Одноклассники удвоят сумму, которую пользователь внесет на счет рекламного кабинета ОК.

В кабинете можно продвигать публикации как от личного профиля, так и от группы в соцсети, при этом настройка рекламы не потребует знаний в интернет-продвижении: достаточно выбрать нужную аудиторию по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть». Система выставит оптимальные настройки. Чтобы получить бонусные средства, нужно активировать специальный промокод по инструкции на портале ОК.Бизнес, затем перейти в рекламный кабинет с любого устройства и пополнить баланс. Платеж сразу будет удвоен бонусными средствами.



Андрей Карпов, менеджер по развитию SMB, Одноклассники:

«В условиях самоизоляции аудитория ОК много времени проводит в онлайне, и для бизнеса это отличный шанс получить новых клиентов и поддержать связь с текущими. Важно, что получить бонусные средства в ОК можно при продвижении с любой платформы – благодаря этому всем предпринимателям будет удобно запустить рекламу в соцсети и в несколько кликов начать привлекать клиентов».



Подробные условия акции можно прочитать: для VK — в статье, для Oдноклассников — на странице business.ok.me.



Для помощи предпринимателям команда ВКонтакте для бизнеса собрала на специальном сайте актуальные акции, полезные материалы и вебинары как от ВКонтакте, так и от других платформ. Кроме того, через Поддержку ВКонтакте для бизнеса представители МСП могут задать вопросы о специальных антикризисных предложениях от Mail.ru Group.

Отметим, что компания Mail.ru Group создала оперативный штаб помощи малому и среднему бизнесу, выделив для этого различные ресурсы на сумму 1 млрд рублей.