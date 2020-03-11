ВКонтакте и Яндекс.Еда могут войти в перечень социально значимых ресурсов

В перечень социально значимых ресурсов, которые будут бесплатно доступны российским гражданам в рамках проекта «Доступный интернет», могут войти соцсеть ВКонтакте и сервисы Яндекс.Еда и Delivery Club. Об этом заявил глава Минсвязи Максут Шадаев.

«Перечень тех ресурсов и тех сайтов, которые будут включены для бесплатного получения нашими гражданами, которые являются абонентами, будет включать все социально значимые вещи. Это социальные сети, мессенджеры, это сервисы заказа еды — все, что им нужно в социальной жизни, чем они часто пользуются», — подчеркнул Шадаев.

В частности, такими сервисами могут стать Яндекс.Еда и Delivery Club, а также социальная сеть ВКонтакте, уточнил Шадаев в ответ на соответствующий вопрос. При этом он подчеркнул, что стриминговый трафик в соцсетях будет тарифицироваться.

Шадаев также отметил, что основным критерием, определяющим социальную значимость того или иного сервиса, прежде всего, является наличие российской аудитории и размещение на российской инфраструктуре.

Напомним, инициатива по обеспечению бесплатного доступа жителей России к социально значимым интернет-ресурсам была выдвинута президентом России Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, когда глава государства поручил правительству подготовить и реализовать проект «Доступный интернет».

В начале марта стало известно, что внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

Отметим также, что российские интернет-компании требуют компенсацию за реализацию этой инициативы президента. По предварительным подсчетам потери интернет-компаний составят 150 млрд руб. ежегодно.