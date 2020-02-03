ВКонтакте появилась новая механика создания интерактивных стикеров для историй

ВКонтакте расширила возможности мини-приложений на платформе VK Mini Apps. Теперь разработчики могут создавать собственные интерактивные стикеры для историй.

Оформление и функциональность не ограничены — с помощью таких стикеров можно прямо в историях собирать обратную связь, принимать заказы, повышать узнаваемость бренда, рассказывать о продукте и реализовывать любые игровые сценарии.

Например:

из мини-приложения «Планы» можно опубликовать историю с нестандартным стикером и узнать, кто из друзей собирается в кино, бар или на каток;

с помощью мини-приложения «Промостраницы Spycat Page» любой бизнес может создать стикер со своим брендом и предлагать клиентам добавлять его в истории;

мини-приложение FitQuest позволяет поделиться результатом тренировки, а при нажатии на стикер предлагает начать новое занятие.



Это только некоторые из мини-приложений, где уже доступна новая механика. Добавить в свой проект уникальные стикеры может любой разработчик: платформа VK Mini Apps бесплатна, а вся документация находится в открытом доступе — в сообществе VK Mini Apps.

Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов ВКонтакте:

«Сегодня мы первыми в России создаем открытую платформу стикеров для историй. Стикеры — не только любимый, но и очень полезный инструмент: как для пользователей, так и для бизнеса и разработчиков. Нажав на интерактивный стикер, зритель может перейти к оплате, записаться на консультацию, забронировать столик в кафе. А бизнесы могут использовать брендированные стикеры, чтобы повысить узнаваемость компании и лояльность к ней».

Ранее ВКонтакте поделилась итогами года для платформы VK Mini Apps, которая делает VK самым крупным суперприложением страны. Сейчас в нем 13 тысяч активных мини-приложений, а количество людей, которые ими пользуются, выросло в 12 раз — с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре.

