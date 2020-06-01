В статистике сообществ ВКонтакте появились новые источники переходов

Социальная сеть ВКонтакте позволила администраторам собирать больше данных и продвигать сообщество на их основе: для этого в статистике Страницы бизнеса добавились новые источники переходов.

Уведомления, истории, сообщения, реклама, поисковые системы и даже аудиозаписи — всего учитываются более 15 источников. Теперь администраторы смогут легко узнать, как пользователи попадают в сообщество, будут лучше понимать, откуда идет основной трафик, а какие направления нужно усилить.

Напомним, отчет об источниках переходов пользователей появился в статистике сообществ ВКонтакте в 2013 году.

Отметим также, ранее администраторы страниц могли видеть, откуда приходят пользователи на страницу сообщества, только в десктопной версии ВКонтакте, теперь источники переходов доступны и в мобильных приложениях VK.

