ВКонтакте запускает курс по машинному обучению для преподавателей

ВКонтакте совместно с МФТИ и ВШМ СПбГУ запускает бесплатный образовательный курс для преподавателей информатики. Они узнают основы машинного обучения и смогут использовать новые знания в своей работе.

Также среди тем — управление IT-проектами и мотивация учеников. Педагоги, которые пройдут курс целиком, получат сертификат о повышении квалификации.

Курс будет размещен на платформе stepik.org. Он состоит из 21 видео, каждое из которых посвящено отдельной теме, — занятия можно будет пройти в удобном темпе до 24 августа. В половине из них будет разбираться теория, а в другой половине учителям предстоит применить новые знания на практике. Видеоролики длятся в среднем по 7–15 минут.

Также педагоги будут получать домашние задания и материалы для дополнительного изучения, а в специальном сообществе ВКонтакте смогут задавать уточняющие вопросы организаторам и делиться опытом с коллегами.

Среди преподавателей курса: директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта ВКонтакте Павел Калайдин, а также старший преподаватель кафедры операционного менеджмента Высшей школы менеджмента СПбГУ Маргарита Гладкова.

Пройти курс может любой педагог. Запись уже открыта: vk.cc/auinOV



Курс делится на три модуля:

Восемь недель посвящены ML. Педагоги изучат теоретические основы машинного обучения и рассмотрят, как ВКонтакте применяет их на практике: в рекламных объявлениях, умной ленте новостей, продвижении контента, безопасном поиске и других продуктах.

Две недели педагоги будут постигать управление IT-проектами. Они узнают, как строить проекты с нуля, а также получат методические рекомендации, с помощью которых смогут передать навыки ученикам.

Последнее занятие затронет особенности мотивации школьников. Учителя узнают больше об эффективных способах работы с учениками иподходах к удержанию внимания.

Когда курс на stepik.org завершится, все видео будут опубликованы ВКонтакте. Их сможет посмотреть любой желающий, однако в этом случае получить обратную связь и сертификат о повышении квалификации уже не выйдет.

Напомним, в МФТИ работает лаборатория искусственного интеллекта, где студенты под руководством разработчиков ВКонтакте решают теоретические и практические задачи машинного обучения.