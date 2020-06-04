ВКонтакте появился сервис видео с AR-спецэффектами — «Клипы»

Команда ВКонтакте представила сервис «Клипы» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования.

С помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Благодаря этим технологиям и социальным механикам «Клипы» позволят авторам заявить о своем таланте широкой аудитории, а зрители получат увлекательный видеоконтент.

Одна из ключевых особенностей съемки клипов — управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами — ✌️ 👌 ✋ 👍 👎 ✊ ☝️ 👈 🤙 ❤️

Набрать просмотры на начальном этапе поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. Выход к широкой аудитории обеспечит новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок. Благодаря всей этой информации алгоритмы смогут предложить каждому пользователю свежий клип, интересный именно ему.

Не отрываясь от просмотра, понравившийся клип можно будет отправить друзьям сообщением, разместить у себя на стене или в сообществе, а также добавить в закладки, чтобы пересмотреть позже. Кроме того, зрители могут общаться в комментариях под роликами — и делиться своим мнением друг с другом. Всё это позволит авторам, брендам и лидерам мнений тратить меньше ресурсов, чтобы на профессиональном уровне поддерживать связь с аудиторией.

В ближайшие дни «Клипы» станут доступны всем пользователям в четвертой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. На старте там будут доступны видео от приглашенных авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей. В Команде ВКонтакте убеждены, что «Клипы» помогут открыть новые громкие имена — и продолжат достижения программы VK Talents.

Напомним, о том, что соцсеть планирует запустить сервис коротких вертикальных видео, наиболее близким аналогом которого является приложение TikTok, стало известно в начале марта. Новый сервис должен стать частью суперприложения, развитием которого занимается Mail.ru Group на базе ВКонтакте.

Статистика ВКонтакте показывает, что интерес к вертикальным видео показательно высок: ежемесячно 9 миллионов авторов публикуют ВКонтакте более 114 миллионов историй, а все истории на платформе собирают более 7,6 миллиарда просмотров от 42 миллионов зрителей.

