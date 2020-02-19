ВКонтакте обновила дизайн мобильного приложения

ВКонтакте запустила новую версию мобильного приложения. Изменились дизайн и навигация: в первой вкладке объединились ленты новостей и рекомендаций, во второй — мини-приложения, VK Pay, сообщества и стриминговые сервисы. Далее расположились вкладки для общения и поиска друзей, а также профиль — для публикации новых материалов.

Из приложения пропали лишние разделители, громоздкие синие шапки, были обновлены иконки и шрифты. Это помогает сфокусироваться на общении и контенте. Пять обновленных вкладок внизу экрана предоставляют доступ к самым важным разделам: «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья», «Профиль».

В разделе «Новости» собраны истории и записи от друзей, а также публикации сообществ. Достаточно смахнуть влево, чтобы перейти в раздел «Интересное». В нем — рекомендованные материалы. Во вкладке «Для Вас» — посты, подобранные по интересам пользователя. Рядом — медиа «Фокус» от ВКонтакте, а также тематические ленты, которые вместе с алгоритмами составляют отдельные редакции из пользователей-экспертов в своих категориях.

Кроме того, из вкладки «Новости» можно открыть камеру ВКонтакте, чтобы снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код.

Вкладка «Обзор» стала проводником по сервисам ВКонтакте. Здесь расположены «Сообщества», VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы — «Музыка», «Видео»,«Трансляции» и «Подкасты». Именно отсюда можно включать треки, управлять подписками и сообществами, покупать товары, смотреть погоду, заказывать такси или доставку еды.



В обновленном «Профиле», как и прежде, можно посмотреть опубликованные материалы и отредактировать любую информацию. Теперь же делиться самым важным стало легче — кнопки для создания историй, записей и трансляций расположились прямо под рукой. Также из вкладки «Профиль» с помощью смахивания можно быстро перейти к настройкам, закладкам и документам или включить темную тему.



Приложение VK уже обновилось у части пользователей. В ближайшие недели новая версия станет доступна всем.

Напомним, что тестирование свежей версии началось в октябре 2019 года. Чтобы включить ее на своем телефоне, нужно было найти и отсканировать особый QR-код. ВКонтакте разместила его в Москве и Санкт-Петербурге: на улицах, в торговых и бизнес-центрах, а также в трейлерах перед киносеансами. Количество сканирований достигало шести в секунду.

Спустя три месяца VK предложила оценить приложение первым 100 тысячам пользователей, которые обновили его по QR-коду. 71% проголосовавших отметили, что новая версия им нравится больше, чем прежняя.

