ВКонтакте появились новые настройки таргетинга

ВКонтакте для бизнеса представил сразу два обновления в настройках таргетинга: «Заинтересованная аудитория» и «Расширение аудитории».

Опция «Заинтересованная аудитория» позволяет в один клик найти всех, кого заинтересует объявление. Нужно просто переключить тумблер в блоке «Интересы» в рекламном кабинете или активировать настройку в продвижении с мобильного. Алгоритм автоматически найдет подходящих пользователей с учетом их интересов, сообществ и активности в них.

Разработчик инструмента советует новичкам начинать именно с «заинтересованной аудитории». При этом, для получения лучшего результата, указывать гео в настройках рекламы для геозависимых сообществ (магазин, кофейня, барбершоп).

Чтобы воспользоваться инструментом «Расширение аудитории», нужно указать в блоке «Подписчики сообществ» или «Активность в сообществах» Страницы бизнеса, и алгоритм на их основе найдет подходящих пользователей для рекламы. Останется только выбрать, насколько увеличить аудиторию.

Можно экспериментировать и соединять разные сообщества, чтобы получать интересные сочетания аудиторий, например, находить любителей смотреть кино на английском через сообщества «Фильмы» + «Английский язык».

Напомним, в конце апреля ВКонтакте расширила функциональность Страниц бизнеса, добавив на них возможности CRM-систем.