ВКонтакте появился новый формат продвижения сообществ со смартфонов

ВКонтакте появилась возможность запуска рекламы для Страниц сообществ со смартфонов. Теперь за пару минут можно запустить рекламу для поиска подписчиков в формате скрытой записи с кнопкой.

Чтобы запустить такую рекламу, необходимо со смартфона перейти в раздел «Продвижение сообщества». Далее нужно создать объявление, выбрать аудиторию и лимит.

В данный момент функция доступна сообществам с тематикой «Страница магазина, компании». Проверить свою тематику можно, нажав на шестеренку в правом верхнем углу и перейдя в раздел «Информация».

Напомним, на прошлой неделе ВКонтакте начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию. Узнать содержание записи можно будет даже тогда, когда не хочется или не получается ее послушать — достаточно будет нажать кнопку и прочитать расшифрованный текст.