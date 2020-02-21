В рекламном кабинете ВКонтакте появилась oCPM по подпискам

ВКонтакте запускает модель оплаты oCPM (оптимизированная плата за показы) для достижения новой цели — вступления в сообщество.

oCPM по подпискам подойдет тем, кому важно привлекать новых подписчиков:

обучающим курсам

концертам и мероприятиям

развлекательным сообществам

городским сообществам

блогерам, музыкантам и селебрити

При выборе новой модели оплаты для «Записи с кнопкой», рекламодатель будет платить за показы рекламы только тем пользователям, которые сбольшей вероятностью подпишутся на сообщество.

Сначала объявление увидят разные пользователи из целевой аудитории. На основе их реакции алгоритм будет обучаться, чтобы достичь желаемой стоимости подписчика. Из-за этого на первых порах стоимость вступления может достаточно сильно меняться, но после обучения она стабилизируется и будет приближена к желаемой.

Рекламодатель сможет скорректировать стоимость в большую или меньшую сторону сразу после обучения алгоритма: у объявления пропадет плашка «На этапе обучения».

Подробней об особенностях модели оплаты oCPM по подписчикам можно прочитать здесь.

Напомним, модель оплаты оплаты oCPM была реализована ВКонтакте в сентябре 2019 года. Тогда ее можно было использовать только для достижения цели «сбор заявок».