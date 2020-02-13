ВКонтакте добавила отметки «Нравится» в истории

ВКонтакте успешно завершила тестирование отметок «Нравится» в историях. Теперь каждый пользователь может в одно касание отреагировать на понравившееся фото или видео. Для этого достаточно нажать на сердечко в правом нижнем углу истории. Зрители могут ставить отметки«Нравится» как историям от личных страниц, так и от сообществ.

Отметки «Нравится» — один из множества вариантов взаимодействия с историями. Пользователи и сообщества также могут устраивать опросы, добавлять стикер «Мнения», чтобы собрать обратную связь или спросить совета, делать репост записей из ленты в истории, отправлять стикеры и эмоции в качестве быстрой реакции и многое другое.

Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов ВКонтакте:

«Обратная связь важна не только в общении с друзьями, она также помогает авторам и сообществам развивать свое комьюнити. Мы приняли решение о запуске отметок „Нравится“ на всех пользователей после эксперимента в нескольких городах. Тестирование показало, что пользователи стали реагировать на истории на 33% чаще, чем раньше. Такой инструмент позволяет в одно касание выразить свои эмоции, показать заинтересованность или поблагодарить автора за отличный контент».

В компании сообщили, что продолжат работать в этом ключе: в 2020 году планируется выпуск еще нескольких инструментов, направленных на взаимодействие авторов контента и пользователей

По статистике ВКонтакте, ежемесячно 9 миллионов авторов публикуют более 114 миллионов историй. В месяц все истории на платформе собирают более 7,6 миллиардапросмотров от 42 миллионов зрителей.

Раздел «Истории» постоянно обновляется: так, в прошлом году в нем появились музыкальные стикеры — пользователи и сообщества могут добавлять в свои истории фрагменты из треков. Также недавно у разработчиков появилась возможность создавать на платформе VK Mini Apps собственные интерактивные стикеры для историй.