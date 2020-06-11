Рекламный кабинет ВКонтакте начал показывать перевью объявлений

В таблице рекламного кабинета ВКонтакте появился новый столбец «Миниатюра» с изображением или иконкой объявления.

Превью отображается у всех объявлений по умолчанию, но его можно отключить в настройках.

Как сообщили разработчики, в будущем планируется реализация показа полного превью при наведении.

Если миниатюры не появились у старых объявлений, достаточно просто обновить страницу.

Напомним, в начале недели ВКонтакте появился таргетинг по слушателям музыки. Теперь организаторы смогут легко находить людей, которых заинтересует предстоящий концерт, а начинающие музыканты смогут представить свое творчество любителям жанра.

