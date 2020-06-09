ВКонтакте запустила технологию распознавания аудиосообщений

ВКонтакте создала технологию, благодаря которой пользователям больше не придется слушать голосовые сообщения — их можно будет прочитать. Достаточно нажать одну кнопку — и искусственный интеллект расшифрует аудиозапись.

Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд — это 90% от всех аудио, которые записываются при общении ВКонтакте. Более того, новая технология поможет вернуться к нужной информации в переписке: голосовые сообщения теперь можно находить при помощи поиска по тексту.

За распознавание речи отвечает новая нейросеть, созданная командой исследований ВКонтакте. В отличие от остальных, она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.

Функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна части пользователей, а у всех появится в ближайшую неделю. В будущем она появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.



Павел Калайдин, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта ВКонтакте:



«Расшифровка аудиосообщений — уникальная и по-своему интересная задача, которая значительно отличается, например, от распознавания речи в голосовых помощниках. Нейросеть должна не просто понять речь, но и сформулировать связный текст. Поэтому на самом деле мы сделали три нейросети: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания. Вместе они станут самым высоконагруженным сервисом по распознаванию речи на русском языке».

Распознавание голосовых сообщений полностью автоматизировано и проводится при помощи методов искусственного интеллекта. Сотрудники ВКонтакте и любые другие сторонние лица не обладают доступом к личным сообщениям пользователей. Голосовые — не исключение.

Напомним, ВКонтакте начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте. Весной прошлого года ВКонтакте представила нейросеть, генерирующую новостные заголовки, внедрила модели машинного обучения в модерацию контента и определение тематики публикаций, а также открыла в МФТИ собственную лабораторию искусственного интеллекта.