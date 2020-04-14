ВКонтакте появился новый формат для продвижения мини-приложений

В рекламном кабинете ВКонтакте появился новый рекламный формат — продвижение мини-приложений. Теперь привлекать трафик в сервисы можно прямо в ленте новостей.

При этом объявления, которые ведут на проект из каталога и размещены кем-либо из администрации мини-приложения, получат дополнительные 30% к ставке на аукционе — это значит, что их будут показывать чаще.

Чтобы создать рекламу мини-приложения, не понадобится сообщество ВКонтакте: достаточно добавить ссылку на сервис и оформить объявление. Можно выбрать, где показывать рекламу: в десктопной версии ВКонтакте или на мобильных устройствах. Кроме того, к таким объявлениям можно применять все настройки таргетинга, доступные другим форматам в VK.

Объявление о мини-приложении отобразится в ленте новостей — и будет выглядеть как обычный пост, который при нажатии на любую область записи перенаправит в сервис. Рекламодатели могут установить оплату либо за переходы в мини-приложение, либо за 1000 показов. Рекламная запись участвует в общем аукционе с другими объявлениями в ленте.

Антон Циварев, руководитель платформы для разработчиков ВКонтакте:

«Мини-приложения позволяют бизнесу реализовать любую нужную функциональность и привлечь внимание аудитории. На нашей платформе уже 15 тысяч сервисов — чтобы найти больше клиентов, важно продвигать свое мини-приложение. Поэтому мы запустили новый формат объявлений, а также предложили акцию: если реклама ведет на сервис из каталога, а размещает ее кто-либо из администрации мини-приложения, то мы добавим 30% к ставке объявления на аукционе. Это значит, что оно получит больше просмотров и переходов за меньшие деньги».

Мини-приложения, которые прошли модерацию и тестирование, попадают в каталог. Он доступен в разделе «Сервисы» мобильного приложения VK.

Ранее ВКонтакте рассказала, что в период самоизоляции пользователей, которые ежедневно заходят в мини-приложения, стало больше на 260% по сравнению с прошлым месяцем, а тех, кто ищет сервисы в каталоге — на 120%. Побит и рекорд по ежемесячной аудитории платформы VK Mini Apps — в марте этот показатель превысил 27 миллионов человек.

