ВКонтакте позволит запускать рекламу со смартфонов

В социальной сети ВКонтакте теперь можно продвигать Страницы бизнеса со смартфонов.

Чтобы запустить рекламу, нужно просто нажать «Продвигать» под любой записью или перейти в новый раздел «Продвижение сообщества». Даже не обязательно что-то настраивать: система сама предложит аудиторию и бюджет. Такой вариант идеально подойдет для тех, у кого пока нет опыта в продвижении страницы. Однако можно использовать и расширенные настройки — они пригодятся для профессиональных маркетологов, которые хотят запустить рекламу «на ходу», но с более точными параметрами.



Новые возможности будут появляться у Страниц бизнеса постепенно. В сообществах с обновлением запустить рекламу можно будет двумя способами:

нажать «Продвигать» под любой записью,

с помощью раздела «Продвижение сообщества», который отображается под «Сообщениями».

В разделе «Продвижение сообщества» можно не только управлять рекламой или задавать вопросы Поддержке, но и читать бесплатные образовательные материалы от Команды ВКонтакте для бизнеса. Они научат эффективно развивать сообщество в VK: от оформления и ведения страницы до создания объявлений любого формата.

В разделе представлены и успешные кейсы о продвижении ВКонтакте: универсальные для всех сфер бизнеса, а также специализированные — для beauty и автоуслуг. В будущем материалов с точечными советами для конкретных сфер станет больше.



Дарья Костюк, руководитель отдела SMB ВКонтакте:

«Мир стал максимально “мобильным”: сейчас ВКонтакте половина (50,2%) пользователей заходят только с мобильных устройств, а 37,8% — чередуют мобильную и десктопную версии. У малого и среднего бизнеса мы тоже видим высокую потребность продвигать свои услуги и товары “на ходу” и “на бегу” — в том ритме, в котором они живут ежедневно. Теперь у них есть такая возможность: благодаря управлению рекламой в мобильном приложении VK они за пару касаний смогут рассказать о себе потенциальным клиентам.

Наша миссия не только в упрощении продвижения сообществ, но и в обучении предпринимателей: мы хотим рассказать, как просто развивать свой бизнес в соцсети и показать классные примеры тех, у кого это уже получилось».

Напомним, в начале декабря ВКонтакте появилось автоматическое управление стоимостью показов. Достаточно указать дневной лимит — и система сама будет определять и редактировать ставку, при которой объявление будет показано максимальное количество раз.