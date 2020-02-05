ВКонтакте запустил ретаргетинг по товарам сообществ

ВКонтакте теперь можно рекламировать товары, которые пользователь уже просматривал в сообществе. Новый инструмент увеличит конверсии и продажи на Страницах бизнеса: например, можно рассказать о скидке или напомнить о себе в сезон праздников. А главное — эти предложения увидит уже заинтересованная аудитория.

Чтобы запустить динамический ретаргетинг по товарам со стандартными настройками, достаточно пары кликов, однако доступны и расширенные опции.

Товарный ретаргетинг пока доступен только сообществам, в которых больше 50 тысяч подписчиков. В десктопной версии ВКонтакте в разделе «Товары» у них появилась кнопка «Продвигать». После клика на нее, а затем на «Запустить продвижение», создастся рекламная запись с автоматическими настройками.

Когда объявление запустится, пользователи увидят в ленте новостей «карусель» с товарами, которые они уже просматривали. Кнопка «Продвигать» сменится на «Продвигается» — нажав на нее, рекламодатели увидят статистику объявления и смогут его отредактировать.

Александра Черкас, евангелист ВКонтакте для бизнеса:

«Наш новый инструмент позволяет обратиться к пользователям, которые уже проявили интерес к товарам продавца, — и довести их до покупки. Скидки, смена сезона, необходимость готовить подарки к праздникам, да и просто взгляд на желанную вещь, которую по каким-то причинам не получилось купить сразу, — все это может сделать потенциального покупателя постоянным клиентом.

Результаты тестирования показали, что конверсия в переходы по объявлениям нового формата увеличивается до 30%. Кроме того, мы добавили возможность отслеживать эффективность рекламных объявлений в сообщениях сообществ — теперь каждый рекламодатель может увидеть, с какого именно объявления пользователь начал диалог».

Отметим, что сегодня ВКонтакте объединил свои системы денежных переводов: с карты на карту и между счетами VK Pay. Теперь пользователям будет предлагаться самый выгодный способ отправить деньги — в зависимости от суммы перевода, платежной системы карты, оставшихся лимитов и наличия аккаунта VK Pay.