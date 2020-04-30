ВКонтакте запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry

ВКонтакте первой из социальных сетей в России запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry. Также забрать заказ можно в ближайшем отделении почты или самостоятельно у продавца. Эта функция сделает покупки в сообществах ВКонтакте удобнее.

Чтобы организовать доставку, администратор должен включить ее в своем «Магазине 2.0». Boxberry, СДЭК, почта, международная доставка или самовывоз — все это можно включить вместе или по отдельности. Также в карточке товара продавец может указать габариты и вес посылки, что поможет определить стоимость доставки.

Покупателю, в свою очередь, остается лишь указать подходящий способ доставки. Сделать это можно как в мобильном приложении, так и в десктопной версии ВКонтакте. Пользователь сможет выбрать конкретный пункт выдачи у СДЭК или Boxberry. Продавец может указывать трек-номер отправлений, а клиент — следить за изменениями в статусе заказа с помощью уведомлений или раздела «Заказы».

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте:

«Мы продолжаем развивать платформу для e-commerce и добавлять возможности для классного шопинга прямо в VK. Ведь от того, насколько легко пользователям сделать покупку и получить заказ, зависит и успешность бизнеса. Доставка через Boxberry и СДЭК — то, что отличает „Магазин ВКонтакте“ от продаж во всех других социальных сетях. Такой функциональности нет больше нигде. У нас серьезные планы по развитию платформы: мы уже готовим другие полезные новинки для продавцов и покупателей».

Напомним, ранее ВКонтакте запустила новую платформу для e-commerce, первым этапом которой стал «Магазин 2.0».

Кроме того, сейчас в VK проходит специальная акция для малого и среднего бизнеса: платформа удваивает все бюджеты на продвижение.