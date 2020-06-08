ВКонтакте появился таргетинг по слушателям музыки

ВКонтакте теперь можно настраивать принципиально новый вид таргетинга — на пользователей, которые слушают того или иного музыканта.

Благодаря нововведению организаторы легко найдут людей, которых заинтересует предстоящий концерт, а начинающие музыканты представят свое творчество любителям жанра.

Бизнес также может опробовать необычные способы продвижения товаров: например, предложить фанатам рэпера купить кроссовки, как у него.

Чтобы настроить таргетинг, достаточно зайти в рекламный кабинет и вписать названия в поле «Слушатели музыкантов». Рекламодатели уже могут выбрать среди более чем 50 тысяч исполнителей. Именно их аудитория увидит объявление.

Поддерживаются и формулы: это значит, что можно показать объявление пользователям, которым нравятся сразу несколько артистов, или наоборот — исключить из подборки часть слушателей:

Светлана Черникова, руководитель внутреннего маркетинга ВКонтакте для бизнеса:

«ВКонтакте закрывает почти все потребности человека: пользователь переписывается с друзьями, слушает музыку, делает покупки, читает новости. Именно это делает платформу привлекательной в том числе и для рекламодателей: уникальное предложение здесь можно сделать как фанату спортивного клуба, так и домохозяйке. Сегодня мы запускаем абсолютно новый вид таргетинга, который позволяет показать объявление слушателяммузыканта или группы — это открывает широчайший круг возможностей для всевозможных механик продвижения».

По словам экспертов, новый инструмент позволит сотрудникам агентств экономить время и не тратить много часов на ручной сбор фанатской базы. Это упрощение также поможет начинающим артистам самостоятельно продвигаться ВКонтакте и находить своих слушателей.

Напомним, в конце мая ВКонтакте появились две новых настройки для таргетинга: «Заинтересованная аудитория» и «Расширение аудитории».

