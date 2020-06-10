ВКонтакте запускает бесплатный образовательный видеокурс для школьников

ВКонтакте запускает проект VK Tech | Lessons — образовательный курс об IT для школьников. Из цикла видеолекций от сотрудников зрители узнают о самых разных направлениях работы в технологических компаниях на примере VK: от дизайна и управления продуктом до аналитики, развития инфраструктуры и рекламных технологий.

Посмотреть видеолекции сможет любой пользователь ВКонтакте — они будут публиковаться в сообществе VK Tech с 15 июня. Курс адаптирован для учеников средней школы, поэтому, чтобы стать слушателем, достаточно знать основы математики и информатики.



Курс от ВКонтакте поможет школьникам с профориентацией. Многие из них интересуются технологиями, однако для аудитории этого возраста почти не создают обзорных образовательных курсов — чаще всего авторы ориентируются на студентов или специалистов. Сотрудники ВКонтакте расскажут, какие в компании есть направления работы и задачи — так школьники узнают больше о возможностях, которые их окружают, и смогут лучше понять, к чему у них лежит душа.

Наталья Танаева, руководитель направления развития бренда работодателя ВКонтакте:



«Мы видим, что технологиями интересуются все более молодые ребята: многие увлекаются программированием уже в средней школе. При этом, как правило, на уроках изучают отдельные языки программирования и разные направления в математике — в итоге не очень ясно, как все это связано с конкретными задачами в IT, чем вообще можно заниматься и что именно делать, если, например, хочется работать с интерфейсами. Наш курс призван ответить на эти вопросы и обзорно рассказать обо всех возможных сферах деятельности в IT. Надеемся, он поможет школьникам найти свое призвание».

Также сегодня стало известно, что соцсеть собирается инвестировать миллиард рублей в свой новый сервис с короткими вертикальными видео и AR-спецэффектами «Клипы».

