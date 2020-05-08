ВКонтакте начала тестировать групповые видеозвонки в мессенджере

В течение нескольких недель ВКонтакте планирует добавить групповые видеозвонки в свой мессенджер, встроенный в основное мобильное приложение соцсети. Об этом сообщает vc.ru, со ссылкой на близкий к компании источник.

Сообщается, что на старте в вызове смогут одновременно участвовать до шести человек. Со временем соцсеть планирует добавлять другие функции, но какие, пока не уточняется.

В соцсети подтвердили тестирование групповых звонков, но от других комментариев отказались.

Напомним, ВКонтакте запустила голосовые и видеозвонки в приложении на Android и iOS в апреле 2018 года. По данным компании, в первом квартале 2020 года ежемесячное количество звонков выросло на 24% год к году, до 64 млн.

В марте стало известно, что соцсеть начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию.