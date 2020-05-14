ВКонтакте запустила спортивную платформу с тренировками от профессионалов

ВКонтакте создала платформу «Тренировки», на которой пользователи смогут заниматься спортом под руководством профессиональных инструкторов.

Любители и профессионалы смогут подобрать себе курс упражнений и бесплатно заниматься дома даже без инвентаря. Тренировки будут проходить в прямом эфире.

В проекте собраны спортивные и танцевальные направления для пользователей с любым уровнем подготовки. Курсы ведут фитнес-тренеры, хореографы, блогеры и профессиональные спортсмены.

Свое участие в проекте «Тренировки» уже подтвердили чемпион мира и призер Олимпийских игр в велотреке Денис Дмитриев и пятикратная чемпионка мира в синхронном плавании Марина Голядкина, гимнастка Самира Мустафиева, блогеры Алексей Столяров, Катя Каченок, Вячеслав Дайчев, телеведущая Ирена Понарошку, а также педагоги центра PROТАНЦЫ — Саша Перцев, Алексей Волков (Drama Kings) и Полина Хритинина. Скоро на платформе появятся уроки с олимпийцами и зарядка с космонавтами.



Чтобы выбрать направление и тренера, нужно вступить в официальное сообщество проекта и обсудить с чат-ботом свои предпочтения. По результатам опроса бот предложит занятия и поможет составить удобное расписание. Также «Тренировки» доступны в приложении «Коронавирус».

Александр Круглов, директор по маркетингу ВКонтакте:

«Пока спортзалы закрыты и даже на турниках во дворе упражняться нельзя, нам всем нужно поддерживать здоровый образ жизни. Надеемся, что с помощью проекта «Тренировки» наши пользователи найдут для себя интересные и полезные занятия, а для тренеров эта площадка станет хорошим способом развивать личный бренд и привлекать новую аудиторию на свои страницы. На платформе найдутся уроки для тех, кто просто решил разнообразить самоизоляцию, для желающих улучшить форму и даже адаптация профессиональных тренировок к домашним условиям для опытных атлетов».

Напомним, в течение нескольких недель ВКонтакте планирует добавить групповые видеозвонки в свой мессенджер, встроенный в основное мобильное приложение соцсети.