ВКонтакте удалила 38,5 млн единиц контента по теме распространения наркотиков

За год на платформе ВКонтакте было удалено 38,5 миллиона единиц контента по теме пропаганды и распространения наркотиков. Также в течение всего года было заблокировано 1,7 миллиона профилей и 3 тысячи сообществ, где злоумышленники публиковали такие материалы.

Такая информация была представлена в новом разделе «Центра безопасности» ВКонтакте под названием «Здоровая среда». Там же командой ВКонтакте сообщается, что в соцсети запрещено рекламировать курительные смеси, марихуану, психотропные вещества, принадлежности для употребления наркотиков и оружие.

Кроме того в новом разделе «Центра безопасности» содержится информация о том, где найти актуальные и достоверные сведения о COVID-19 и как платформа борется с фейковыми новостями о пандемии. К примеру, за март было удалено более 800 тысяч однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе.

В «Центре безопасности» ВКонтакте пользователи могут быстро найти контакты экстренных служб и линий психологической помощи в трудный период. Также там собраны советы от психологов о том, что делать, если друг, подруга, родственник или знакомый делится суицидальными мыслями и нуждается в помощи.

Ранее команда ВКонтакте рассказала, что за 2019 год на платформе было удалено более 7 миллионов единиц опасного для детей контента, связанного с поощрением самоубийств, нанесения увечий, детской эксплуатацией и пропагандой насилия в школах.

