ВКонтакте начнет помечать входящие сообщения с рекламы

Оценивать эффективность продвижения ВКонтакте Страницам бизнеса стало еще проще: теперь сообщения, которые пользователи отправят после взаимодействия с рекламой, будут помечаться специальным тегом и попадать в отдельную папку.

При клике на тег, владелец страницы увидит то-самое-объявление и точно будет знать, откуда совершен переход.

Как сообщил представитель ВКонтакте для бизнеса, тег добавляется, если сообщение написано в течении 24 часов после клика по объявлению, и неважно, куда пользователь кликал и в какие разделы до этого переходил.

Обновление появится у всех в течение нескольких дней.

Напомним, в октябре прошлого года ВКонтакте начал показывать статистику по входящим сообщениям с рекламы. Обращения учитываются в том случае, если пользователь с объявления перейдет сразу в диалог или на Страницу бизнеса и напишет сообщение.

