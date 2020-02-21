ВКонтакте открыла второй штаб в Санкт-Петербурге

Второй штаб ВКонтакте в Санкт-Петербурге открылся в доме «У Красного моста» по адресу набережная реки Мойки, 73–79. В офисе будут работать сотрудники продуктовой и технической команд.

На данный момент на 5 этаже бизнес-центра оборудовано 120 рабочих мест и семь переговорных: ЦУП, Ностромо, Вояджер, Энтерпрайз, Андромеда, Навуходоносор и Серенити — названия для них выбрали сами сотрудники.

В будущем представительство ВКонтакте займет 7 этаж, а также террасу и купол. В большом атриуме со стеклянной крышей появится площадка для внутренних мероприятий.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«Для одного из крупнейших проектов рунета у нас довольно небольшая команда. Однако мы активно растем — и в „Доме Зингера“, символическом месте для нас и Петербурга, комфортно разместиться уже не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание. Таким стал комплекс „У Красного моста“, который продолжает архитектурные традиции „Дома Зингера“».

Новый офис располагается в 10 минутах ходьбы от штаб-квартиры ВКонтакте в «Доме Зингера». Команда закупит электросамокаты для комфортного перемещения в течение дня.

Также у ВКонтакте есть штаб в Москве и выездной офис в Сочи. В 2019 году появились региональные представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде, а в январе 2020 года — в Казахстане. Всего в компании работают более 800 человек.