ВКонтакте и Worki запустили платформу собеседований

Работодатели и соискатели теперь могут проводить собеседования прямо ВКонтакте — в мини-приложении Worki, созданном на платформе VK Mini Apps. Общение пройдет в личных сообщениях — при этом наниматели не увидят страницу кандидата в VK. Новая функция поможет пользователям быстрее находить работу, а компаниям — пополнять штат.

В мини-приложении Worki кандидаты уже могут публиковать свое резюме и откликаться на вакансии, которые подбираются на основе интересов и данных из профиля ВКонтакте. Теперь прямо в VK они могут и общаться с представителями компаний. Для этого соискателю нужно отправить резюме и дождаться от работодателя положительного ответа. Начать общение может и наниматель, если заинтересуется каким-либо резюме из базы. В обоих случаях соискатель сначала должен подтвердить, что согласен переписываться в личных сообщениях ВКонтакте.

Для кандидата собеседование в VK будет выглядеть как диалог, в котором работодатель общается от имени мини-приложения Worki. Для каждого ответившего нанимателя создается отдельная беседа, а компания указывается в названии чата — так не возникнет путаницы. При этом работодатели не получают доступа к личной странице кандидата.

По данным Worki, до 70% коммуникаций при подборе линейного персонала ведется в текстовой переписке. Как показала статистика сервиса, более 70% рекрутеров при найме «синих воротничков» предпочитают написать сообщение, чтобы связаться с заинтересовавшим кандидатом, а среди соискателей 60% выбирают именно чат для коммуникации с потенциальным работодателем. Новая возможность ускоряет массовый набор персонала — сообщения ВКонтакте пользователи проверяют чаще, чем на сервисах поиска работы. Кроме того, кандидаты смогут вести общение в привычной и понятной для них среде.

Антон Циварев, руководитель платформы для разработчиков ВКонтакте:

Это первый случай, когда сервис поиска работы автоматизировал общение с кандидатами благодаря возможностям сообщений ВКонтакте и платформы VK Mini Apps. Это решение полезно для обеих сторон: пользователям привычнее общаться в VK, а работодатели могут быть уверены, что их сообщение не останется незамеченным. Надеемся, что новая функция мини-приложения Worki многим поможет найти хорошую работу или усилить свою команду.

Напомним, Mail.ru Group приобрела контрольный пакет акций сервиса для поиска работы и подбора персонала Worki в мае 2019 года. В сентябре, совместно с ВКонтакте, было запущено приложение по поиску работы на базе платформы VK Mini Apps.