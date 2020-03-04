ВКонтакте готовит запуск сервиса коротких вертикальных видео

Социальная сеть ВКонтакте планирует запустить экспериментальный сервис коротких вертикальных видео, наиболее близким аналогом которого является приложение TikTok. Запуск приложения может состояться уже во втором квартале текущего года.

По словам источника, знакомого с планами компании, новый сервис носит рабочее название «Клипы» и должен стать частью суперприложения, развитием которого занимается Mail.ru Group на базе ВКонтакте.

Пользователи нового сервиса смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Также сервис будет поддерживать технологии компьютерного зрения, например управление жестами, и игры с технологией дополненной реальности.

К продвижению платформы будут подключены «лидеры мнений и создатели профессионального контента» ― с ними уже ведутся переговоры. На старте сервиса в нем не будет никакой рекламы, однако, в будущем планируется запустить инструменты для монетизации авторского контента.

Напомним, в конце февраля Mail.ru Group представила планы развития ВКонтакте в качестве суперприложения. Компания планирует повысить вовлеченность аудитории старше 30 лет, инвестировать в контент-платформу (включая видео и музыку), обмен сообщениями, Mini Apps и другие направления. При развитии соцсети приоритетными направлениями будут игры, социальная коммерция, малый и средний бизнес.