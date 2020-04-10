ВКонтакте удалила более 800 тысяч недостоверных публикаций о коронавирусе

Команда ВКонтакте сообщила об удалении за последний месяц более 800 тысяч однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе.

Кроме того постоянно ведется мониторинг опасного контента и осуществляется блокировка пользователей и сетей ботов, которые устраивают подобные массовые рассылки.

Команда ВКонтакте всеми силами старается ограничивать доступ к материалам, которые вводят в заблуждение, а также оперативно реагирует на сигналы пользователей и регуляторов.

«Все чаще становится известно об уголовных делах за размещение недостоверной информации про коронавирус. Мы понимаем, насколько серьезными сейчас могут быть последствия массовых вбросов, но в то же время обеспокоены растущим количеством дел за публикации пользователей. И бездействие, и чрезмерно жесткая реакция — две крайности, недопустимые в решении этой проблемы», — говорится в официальном сообщении команды ВКонтакте.

Отметим, в марте ВКонтакте был создан единый центр информации по коронавирусу и запущена тематическая лента новостей о COVID-19 от проверенных источников: ВОЗ, Министерства здравоохранения РФ и других ведомств, а также верифицированных сообществ медиа. Каждую неделю мини-приложение и ленту посещают более 20 миллионов пользователей.

«Мы делаем все возможное, чтобы защитить людей от неоправданной паники из-за фейковых новостей, и при этом создаем пространство для обсуждений и выражения личной позиции», — отмечает команда ВКонтакте.