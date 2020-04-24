ВКонтакте вернула более 25 млн рублей малому и среднему бизнесу

С момента старта акции в поддержку малого и среднего бизнеса ВКонтакте вернула более 25 миллионов рублей на рекламные счета 25 тысяч предпринимателей.

Каждый день объявления получают в среднем 40 миллионов показов и 340 тысяч кликов, а на Страницы бизнеса подписываются 65 тысяч пользователей.

Также ВКонтакте рассказала, как нововведения последнего года повлияли на эффективность рекламных кампаний малого бизнеса. Платформа регулярно предлагает новые инструменты и улучшает существующие, чтобы предприниматели получали максимальный результат с минимумом затрат и усилий. В итоге за год количество активных рекламодателей малого и микробизнеса увеличилось на 21%.

При этом эффективность кампаний как новых, так и опытных рекламодателей VK растет постоянно — в том числе благодаря беспрерывной работе над рекламным кабинетом, а также новым форматам объявлений и моделям оплаты. Так,количество переходов из объявлений выросло на 39%, а стоимость перехода снизилась на 25%.

Кроме того, команда ВКонтакте для бизнеса уделила особое внимание тому, чтобы сделать работу с рекламой в VK проще, быстрее и понятнее — так, чтобы предприниматели не тратили много времени и сил на настройки, а в пару касаний могли находить себе новых клиентов.

Совершенствование алгоритмов привело к тому, что они подбирают аудиторию на уровне профессиональных таргетологов. Система настолько точно находит людей, которым может быть интересно объявление, что конверсия во вступления в сообщества увеличилась на 70%, а стоимость подписчика Страницы бизнесаснизилась на 56%.



Дарья Костюк, руководитель отдела SMB ВКонтакте:

«Мы одновременно работаем в нескольких направлениях: расширяем возможности рекламной системы и при этом делаем ее проще для рекламодателей. Благодаря такому подходу, совершенствуя точность алгоритмов и перекладывая на них многие заботы предпринимателей, мы смогли повысить количество переходов и конверсии, а вместе с тем — снизить их стоимость. Бизнесу действительно выгодно запускать рекламные кампании ВКонтакте: они приносят высокий результат при минимальных затратах».

Также для помощи предпринимателям, команда ВКонтакте для бизнеса собрала на специальном сайте актуальные акции, полезные материалы и вебинары как от ВКонтакте, так и от других платформ. Кроме того, через Поддержку ВКонтакте для бизнеса представители МСП могут задать вопросы о специальных антикризисных предложениях от Mail.ru Group.

Отметим, что компания Mail.ru Group создала оперативный штаб помощи малому и среднему бизнесу, выделив для этого различные ресурсы на сумму 1 млрд рублей.