ВКонтакте поможет организовать хакатоны в регионах

ВКонтакте расширяет программу поддержки региональных хакатонов.

Компания успешно опробовала этот формат в Тюмени и Томске в сентябре — и теперь принимает заявки от всех желающих провести соревнование для разработчиков в своем городе. Команды, победившие в региональных хакатонах, станут участниками главного VK Hackathon, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге.



Провести хакатон по лицензии VK можно за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. В этом году команда ВКонтакте готова поддержать пять соревнований — чтобы стать организатором одного из них, нужно пройти отбор.

ВКонтакте возьмет на себя часть расходов, предоставит информационную поддержку, даст рекомендации по программе, площадке, брендингу, партнерам и количеству участников.

Заявки принимаются от учреждений и НКО в сфере IT-образования, а также групп студентов. Заполнить анкету нужно до 2 марта включительно в сообществе VK Hackathon.

Наталья Танаева, руководитель команды развития бренда работодателя ВКонтакте:

«Команда ВКонтакте искренне любит организовывать хакатоны и участвовать в них. Мы верим, что этоотличный формат, чтобы научиться новому, проверить себя и просто повеселиться. Поддерживая организаторов локальных хакатонов, мы хотим, чтобы как можно больше людей из разных регионов нашей страны оказались в среде, где они могут развиваться, — и в будущем укреплять IT-сообщество в своих городах».

ВКонтакте ежегодно проводит VK Hackathon. В сентябре 2019 года он прошел уже в пятый раз и стал самым масштабным за свою историю: проекты представили 600 участников из 150 команд. Победители разделили 1,5 миллиона рублей, еще 500 тысяч получат две команды, чьи проекты окажутся наиболее успешными спустя полгода.