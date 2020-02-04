ВКонтакте поможет организовать хакатоны в регионах

Оксана Мамчуева -
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ВКонтакте расширяет программу поддержки региональных хакатонов.

Компания успешно опробовала этот формат в Тюмени и Томске в сентябре — и теперь принимает заявки от всех желающих провести соревнование для разработчиков в своем городе. Команды, победившие в региональных хакатонах, станут участниками главного VK Hackathon, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге.

Провести хакатон по лицензии VK можно за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. В этом году команда ВКонтакте готова поддержать пять соревнований — чтобы стать организатором одного из них, нужно пройти отбор.

ВКонтакте возьмет на себя часть расходов, предоставит информационную поддержку, даст рекомендации по программе, площадке, брендингу, партнерам и количеству участников. 

Заявки принимаются от учреждений и НКО в сфере IT-образования, а также групп студентов. Заполнить анкету нужно до 2 марта включительно в сообществе VK Hackathon.

Наталья Танаева, руководитель команды развития бренда работодателя ВКонтакте: 

«Команда ВКонтакте искренне любит организовывать хакатоны и участвовать в них. Мы верим, что этоотличный формат, чтобы научиться новому, проверить себя и просто повеселиться. Поддерживая организаторов локальных хакатонов, мы хотим, чтобы как можно больше людей из разных регионов нашей страны оказались в среде, где они могут развиваться, — и в будущем укреплять IT-сообщество в своих городах». 

ВКонтакте ежегодно проводит VK Hackathon. В сентябре 2019 года он прошел уже в пятый раз и стал самым масштабным за свою историю: проекты представили 600 участников из 150 команд. Победители разделили 1,5 миллиона рублей, еще 500 тысяч получат две команды, чьи проекты окажутся наиболее успешными спустя полгода.

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