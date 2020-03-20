ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу

Социальная сеть ВКонтакте запустила единый центр информации по коронавирусу. Все достоверные сведения теперь доступны в одном мини-приложении на платформе VK Mini Apps.

В мини-приложении COVID-19 легко следить за изменениями в ситуации вокруг коронавируса. Из него можно открыть тематическую ленту о коронавирусе, где собираются материалы от проверенных источников. Также уже сейчас во вкладке «Обзор» мобильного приложения VK доступен виджет мини-приложения. В дальнейшем в нем будет отображаться вся главная информация на данный момент — например, изменение числа заражений или отмена крупных мероприятий.

Также в мини-приложении есть вся основная информация о COVID-19: симптомы, пути распространения, советы по защите здоровья. Материалы основаны на рекомендациях ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора. Они регулярно дополняются, если становятся известны новые сведения. Здесь же можно найти телефон горячей линии, куда нужно позвонить при первых признаках ОРВИ, и ссылки на официальные сообщества ответственных ведомств.

Пользователи могут проверить, насколько хорошо они ориентируются в теме коронавируса, а какие их знания — ошибочны. В этом поможет тематический тест, результатами которого можно поделиться с друзьями.

Кроме того, в мини-приложении собраны идеи, как провести время дома с пользой и удовольствием. Например, здесь есть подборки игр, видео, подкастов и образовательных проектов, а также сервисы, чтобы заказать еду и вызвать такси.

Напомним, ранее ВКонтакте предложила пользователям оформить трехмесячную подписку на музыку за 1 рубль, а также запустила ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников.