Что обсуждали пользователи ВКонтакте в начале самоизоляции — исследование

Оксана Мамчуева -
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ВКонтакте и Brand Analytics выяснили, какие темы стали самыми обсуждаемыми в начале самоизоляции. Для этого аналитики изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, которые отражают основные интересы и беспокойства пользователей.

Для исследования были проанализированы 685 миллионов публичных записей и комментариев и более 16,3 миллиарда слов, опубликованных ВКонтакте в марте. Для выявления тренд-слов анализируется мощность (частота) упоминания каждого слова в пересчете на 1 миллион слов и изменение этой мощности (сила тренда).

Наиболее мощные слова из тех, чья частота употребления выросла заметнее всего (выше сила тренда), и есть тренд-слова. Рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей ВКонтакте и частота употребления которых почти не меняется со временем.

Топ-20 тренд-слов ВКонтакте в начале самоизоляции (количество упоминаний на 1 млн слов):

  1. коронавирус — 3 719;
  2. карантин — 2 127;
  3. Путин — 1173;
  4. Италия — 792;
  5. Конституция — 792;
  6. эпидемия — 678;
  7. пациент — 659;
  8. профилактика — 632;
  9. паника — 625;
  10. работник — 598; 
  11. доллар — 569;
  12. беречь — 539;
  13. кризис — 448;
  14. гречка — 431;
  15. экономика — 419;
  16. кашель — 395;
  17. дистанционный — 391;
  18. каникулы — 380;
  19. нефть — 377;
  20. пожилые — 350.

По данным Brand Analytics, больше всего пользователей ВКонтакте волнует пандемия COVID-19 и вызванный ей карантин. В рейтинге много слов, связанных со здоровьем («пациент», «профилактика», «кашель») и влиянием коронавируса на жизнь населения («работник», «беречь», «каникулы», «пожилые»). 

В список тренд-слов попала «паника» — пользователи призывают не поднимать ее в сложившейся ситуации. Также среди частотных упоминаний есть «гречка», которую россияне активно скупали в начале самоизоляции. В топ вошла и Италия, как страна с одной из самых сложных ситуаций по COVID-19.

Помимо этого, в постах и комментариях люди часто упоминали президента Владимира Путина, который несколько раз выступал с обращением к гражданам. Также пользователи активно обсуждали экономическую и политическую ситуацию в стране: в рейтинге есть слова «Конституция», «экономика», «нефть», «кризис», «доллар». 

Слова «санитайзер», «паникер», «ИВЛ», «обнуление», «удаленка», «задонать» и «изоляция» не вошли в список самых популярных, но при этом показали самый взрывной рост по сравнению с прошлым периодом.

Отметим, ранее ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу и запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников.

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