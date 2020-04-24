Что обсуждали пользователи ВКонтакте в начале самоизоляции — исследование

ВКонтакте и Brand Analytics выяснили, какие темы стали самыми обсуждаемыми в начале самоизоляции. Для этого аналитики изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, которые отражают основные интересы и беспокойства пользователей.
Для исследования были проанализированы 685 миллионов публичных записей и комментариев и более 16,3 миллиарда слов, опубликованных ВКонтакте в марте. Для выявления тренд-слов анализируется мощность (частота) упоминания каждого слова в пересчете на 1 миллион слов и изменение этой мощности (сила тренда).
Наиболее мощные слова из тех, чья частота употребления выросла заметнее всего (выше сила тренда), и есть тренд-слова. Рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей ВКонтакте и частота употребления которых почти не меняется со временем.
Топ-20 тренд-слов ВКонтакте в начале самоизоляции (количество упоминаний на 1 млн слов):
- коронавирус — 3 719;
- карантин — 2 127;
- Путин — 1173;
- Италия — 792;
- Конституция — 792;
- эпидемия — 678;
- пациент — 659;
- профилактика — 632;
- паника — 625;
- работник — 598;
- доллар — 569;
- беречь — 539;
- кризис — 448;
- гречка — 431;
- экономика — 419;
- кашель — 395;
- дистанционный — 391;
- каникулы — 380;
- нефть — 377;
- пожилые — 350.
По данным Brand Analytics, больше всего пользователей ВКонтакте волнует пандемия COVID-19 и вызванный ей карантин. В рейтинге много слов, связанных со здоровьем («пациент», «профилактика», «кашель») и влиянием коронавируса на жизнь населения («работник», «беречь», «каникулы», «пожилые»).
В список тренд-слов попала «паника» — пользователи призывают не поднимать ее в сложившейся ситуации. Также среди частотных упоминаний есть «гречка», которую россияне активно скупали в начале самоизоляции. В топ вошла и Италия, как страна с одной из самых сложных ситуаций по COVID-19.
Помимо этого, в постах и комментариях люди часто упоминали президента Владимира Путина, который несколько раз выступал с обращением к гражданам. Также пользователи активно обсуждали экономическую и политическую ситуацию в стране: в рейтинге есть слова «Конституция», «экономика», «нефть», «кризис», «доллар».
Слова «санитайзер», «паникер», «ИВЛ», «обнуление», «удаленка», «задонать» и «изоляция» не вошли в список самых популярных, но при этом показали самый взрывной рост по сравнению с прошлым периодом.
Отметим, ранее ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу и запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников.
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