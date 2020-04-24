Что обсуждали пользователи ВКонтакте в начале самоизоляции — исследование

ВКонтакте и Brand Analytics выяснили, какие темы стали самыми обсуждаемыми в начале самоизоляции. Для этого аналитики изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, которые отражают основные интересы и беспокойства пользователей.

Для исследования были проанализированы 685 миллионов публичных записей и комментариев и более 16,3 миллиарда слов, опубликованных ВКонтакте в марте. Для выявления тренд-слов анализируется мощность (частота) упоминания каждого слова в пересчете на 1 миллион слов и изменение этой мощности (сила тренда).

Наиболее мощные слова из тех, чья частота употребления выросла заметнее всего (выше сила тренда), и есть тренд-слова. Рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей ВКонтакте и частота употребления которых почти не меняется со временем.

Топ-20 тренд-слов ВКонтакте в начале самоизоляции (количество упоминаний на 1 млн слов):

коронавирус — 3 719; карантин — 2 127; Путин — 1173; Италия — 792; Конституция — 792; эпидемия — 678; пациент — 659; профилактика — 632; паника — 625; работник — 598; доллар — 569; беречь — 539; кризис — 448; гречка — 431; экономика — 419; кашель — 395; дистанционный — 391; каникулы — 380; нефть — 377; пожилые — 350.

По данным Brand Analytics, больше всего пользователей ВКонтакте волнует пандемия COVID-19 и вызванный ей карантин. В рейтинге много слов, связанных со здоровьем («пациент», «профилактика», «кашель») и влиянием коронавируса на жизнь населения («работник», «беречь», «каникулы», «пожилые»).

В список тренд-слов попала «паника» — пользователи призывают не поднимать ее в сложившейся ситуации. Также среди частотных упоминаний есть «гречка», которую россияне активно скупали в начале самоизоляции. В топ вошла и Италия, как страна с одной из самых сложных ситуаций по COVID-19.

Помимо этого, в постах и комментариях люди часто упоминали президента Владимира Путина, который несколько раз выступал с обращением к гражданам. Также пользователи активно обсуждали экономическую и политическую ситуацию в стране: в рейтинге есть слова «Конституция», «экономика», «нефть», «кризис», «доллар».

Слова «санитайзер», «паникер», «ИВЛ», «обнуление», «удаленка», «задонать» и «изоляция» не вошли в список самых популярных, но при этом показали самый взрывной рост по сравнению с прошлым периодом.

Отметим, ранее ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу и запустила тематическую ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников.