У ВКонтакте появилось представительство в Казахстане

У ВКонтакте появилось представительство за пределами России — в Казахстане. Теперь команда ВКонтакте станет более тесно сотрудничать с местными авторами, СМИ, блогерами и представителями бизнеса, а также сможет изучать особенности создания и потребления контента пользователями.

Представительство, как и предполагалось, возглавил Олжас Салмурза. Ранее он руководил SMM-редакцией новостного портала Tengrinews.kz, а также работал с редакцией и блогерами платформы Yvision.kz.

Кроме того, скоро в Казахстане появится собственная лента новостей — из нее можно будет легко узнавать о талантливых авторах и важных событиях страны. А уже сейчас пользователи из Казахстана могут добавить себе бесплатный набор стикеров, созданный специально для жителей Казахстана — в нем используются фразы на казахском языке.

Отметим, что ВКонтакте — один из самых популярных ресурсов в Казахстане: не только среди соцсетей, но и других сайтов. VK используют 7,2 миллиона местных жителей. По данным команды ВКонтакте, среди самых интересных тем для казахстанцев — развлечения и досуг, общество и политика, новости и бизнес, знакомства и общение, а также книги.

Напомним, о старте программы региональных представителей ВКонтакте было объявлено в январе 2019 года. В рамках этой инициативы ВКонтакте уже открыла региональные представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Также в этих регионах были запущены городские ленты новостей.