ВКонтакте запускает собственное медиа «Фокус»

ВКонтакте в рамках эксперимента запускает собственное издание «Фокус». Это инфотейнмент-медиа, которое освещает самые обсуждаемые в VK темы, ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами.

Читать материалы «Фокуса» можно в «Рекомендациях» в мобильном приложении VK или в сообществе.









Часть материалов «Фокуса» связана с продуктами ВКонтакте. В них редакция рассказывает о неочевидных функциях, объясняет термины из рекламного кабинета, приглашает участвовать в соревнованиях, стажировках и благотворительных акциях. А еще знакомит с забавными и полезными мини-приложениями для чего угодно: покупок, общения, поиска работы и многого другого.

«Мы находим самые обсуждаемые темы и отвечаем на злободневные вопросы. Каждый день в Фокусе будут выходить редакционные статьи, советы экспертов, вдохновляющие интервью, плейлисты и тематические подборки. Все ради того, чтобы пользователи могли открывать для себя новое и полезное», — говорится на странице проекта.

Напомним, о планах ВКонтакте запустить свое медиа стало известно в середине ноября, на мероприятии VK Content Day, где компания также представила запущенные недавно тематические ленты — вкладки в «Рекомендациях» с записями по конкретным темам.

