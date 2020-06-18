ВКонтакте выделит 5 млн на поддержку пострадавших от пандемии НКО

ВКонтакте открыла внеочередной конкурс грантов для некоммерческих организаций, пострадавших от пандемии. Победители смогут бесплатно провести рекламную кампанию своих проектов в VK. Общий призовой фонд программы — 5 миллионов рублей.

Чтобы участвовать в конкурсе, благотворительный фонд должен заполнить анкету в сообществе «Благотворительность ВКонтакте». В ней нужно рассказать о будущей рекламной кампании — от этих планов зависит и сумма, которую получит организация в случае победы. Заявки принимаются до 30 июня, а результаты будут известны 7 июля.

Претендовать на грант могут зарегистрированные социально ориентированные организации, которые больше полугода активно ведут сообществоВКонтакте и соблюдают принцип прозрачности в своей деятельности.

Средства можно будет использовать на продвижение проектов, пострадавших от пандемии, а также любых других социальных активностей, которые привлекают внимание к проблеме последствий COVID-19.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:

«ВКонтакте постоянно находится на связи с представителями некоммерческих организаций, и мы видим, что именно сейчас им нужна особенная поддержка. Важно восстановить контакт с аудиторией, утраченный за несколько месяцев самоизоляции, важно напомнить о том, что работа НКО не стоит на месте. Лучший способ сделать это — воспользоваться рекламными инструментами ВКонтакте, и с этим мы точно можем помочь. Надеемся, что грант выручит наших друзей в этот непростой период».

Отметим, что с начала апреля, в рамках кции для поддержки малого и среднего бизнеса, ВКонтакте удваивает бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформе.

Кроме того, соцсеть взяла на себя продвижение НКО, которые реализуют проекты, связанные с профилактикой коронавируса, — помогает придумывать и настраивать рекламные кампании, а также полностью обеспечивает их финансово.