ВКонтакте названа самой полезной соцсетью для поиска работы

Россияне назвали ВКонтакте самой полезной соцсетью для поиска работы. На втором месте оказались Одноклассники, на третьем — Instagram, а четвертое место занял Facebook.

Как сообщается в исследовании сервиса Работа.ру, около 70% жителей РФ когда-либо использовали социальные сети для поиска работы. При этом 55% не считают поиск объявлений в социальных сетях эффективным способом найти работу.

Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру, объясняет такую скептическую позицию тем, что многие соискатели в соцсетях часто сталкиваются с мошенниками:

«В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы — мы регулярно публикуем подборки самых интересных предложений на рынке труда».

Исследование проводилось среди экономически активного населения старше 18 лет. В опросе приняли участие 3 тыс. человек из разных регионов России.

Отметим, что осенью 2019 года ВКонтакте и сервис для поиска работы и сотрудников Worki запустили на базе платформы VK Mini Apps приложение, которое позволяет пользователям искать работу, не покидая соцсеть.

