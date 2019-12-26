Самой популярной соцсетью в России остается ВКонтакте

Соцсетью номер один в России остается ВКонтакте. Как показало исследование активной аудитории социальных сетей в России от Brand Analytics, в этой соцсети в ноябре 2019 года 30,7 млн пользователей написали 556 млн публичных сообщений, в среднем по 18 сообщений на автора.

На втором месте по популярности у российскийх пользователей Instagram c небольшим отставанием по количеству авторов (27,6 млн).

Относительно невысокая активность пользователей (в среднем 6 публичных сообщений на автора) привела к более, чем трехкратному отставанию от VK по количеству публичных сообщений (170 млн).

Замыкают тройку Одноклассники, где 6,5 млн активных авторов опубликовали 120 млн сообщений. Пользователи Одноклассников такие же активные, как и пользователи ВКонтакте – 18 сообщений на человека в месяц.

Активных авторов в Facebook меньше, чем у лидера в 18 раз – только 1,8 млн. По количеству сообщений соцсеть уступает ВКонтакте более чем в 10 раз. Активность авторов достаточно высокая – 30 постов на автора.

Активных пользователей Twitter в России осталось «всего» 650 тыс. В ноябре они написали 32 млн сообщений – по 49 на автора. 280 символов рождаются легче длинных постов.

В YouTube наименьшее число активных пользователей – 563 тыс. Но традиционно высокая комментируемость на площадке обеспечила даже бОльшее число сообщений, чем в Twitter – 33,7 млн публикаций, почти по 60 на автора.

Отметим, по прогнозам аналитиков eMarketer, к 2021 году активная аудитория соцсети ВКонтакте вырастет до 54,1 млн человек.