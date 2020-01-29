За год ВКонтакте заблокировала более 7 миллионов единиц опасного для детей контента

За 2019 год на платформе социальной сети ВКонтакте было удалено более 7 миллионов единиц опасного для детей контента.

Как рассказала команда «Центра безопасности» ВКонтакте, в течение года было удалено более 6,7 миллиона единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий (в том числе текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи). Заблокированы свыше 300 тысяч профилей и 2 тысяч сообществ, где распространялись такие материалы.

Также за 2019 год было удалено больше 290 тысяч единиц контента, который пропагандирует насилие в школах. Свыше 6 тысяч профилей и более 300 сообществ с информацией об этом заблокированы.



Кроме того, ВКонтакте оперативно блокирует контент, связанный с детской эксплуатацией. В том числе детскую порнографию и информацию, которая поощряет торговлю детьми или проституцию. За весь прошедший год устранено больше 545 тысяч единиц контента, а также заблокировано 17 тысяч профилей и 3 тысячи сообществ, в которых публиковались такие материалы.

Иван Корнеев, руководитель команды модерации ВКонтакте:

«На первый взгляд это число — 7 миллионов — может показаться большим. Но в масштабе ВКонтакте это совсем немного: за год наши пользователи создают миллиарды единиц контента. Чтобы автоматически обрабатывать весь объем, мы используем нейронные сети — большинство опасных материалов удаляются еще до того, как их кто-то увидит. При этом на сомнительные публикации всегда можно пожаловаться вручную. Обычно такие жалобы мы обрабатываем за несколько минут, а зачастую даже быстрее».

Сегодня соцсеть значительно упростила отправку жалоб на сообщества с подозрительным контентом. Раньше для этого нужно было пожаловаться на отдельные публикации или написать в Поддержку. Теперь можно одной кнопкой обратить внимание модераторов сразу на все сообщество. Также кнопка «Пожаловаться» есть у профилей, записей, комментариев, фотографий, видео, историй, трансляций.

Напомним, ВКонтакте запустила специальный раздел «Центр безопасности» в июле прошлого года. Из его материалов можно узнать, как работает модерация, а также получить советы по противодействию травле и защите личного пространства.

