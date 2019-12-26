ВКонтакте запустила новогодние спецпроекты

В преддверии праздников социальная сеть ВКонтакте запустила новогодние проекты. Пользователи смогут каждый день выполнять тематические задания и соревноваться с друзьями, а также звонить незнакомцам и обмениваться пожеланиями.

Провести праздники насыщенно поможет «Новогодний календарь» — виртуальный аналог адвент-календаря. Каждый день в нем появляются тематические задания, за выполнение которых можно заработать баллы и подняться выше в рейтинге друзей.

Также ВКонтакте появилось мини-приложение «Новогодние поздравления». В нем с 31 декабря по 6 января можно будет звонить друзьям и случайным пользователям ВКонтакте.

Если праздничного настроения нет, достаточно подтвердить участие и ждать звонка, если подходящий настрой есть — можно пожелать что-то доброе и зарядить собеседника положительными эмоциями. Звонки доступны как в мобильном приложении, так и на компьютере — через VK Messenger.

Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов ВКонтакте:

«Новогодний календарь поможет не заскучать в длинные выходные. Задания предлагают оглянуться вокруг и взять лучшее, что даёт нам Новый год: повод встретиться с близкими, провести время за любимыми фильмами и развлечениями, порадоваться красоте украшенного города. Если выполнять задания каждый день, получится и отдохнуть, и зарядиться новогодней атмосферой».

Отметим, что по данным последнего исследования Brand Analytics, ВКонтакте остается самой популярной соцсетью в России. В ноябре 2019 года в этой соцсети 30,7 млн пользователей написали 556 млн публичных сообщений, что в среднем составляет по 18 сообщений на автора.