ВКонтакте покажет статистику сообществ в мобильном приложении

Администраторы сообществ ВКонтакте теперь могут следить за статистикой прямо в мобильном приложении социальной сети. Причем они сразу увидят результаты рекламных кампаний — это отдельный показатель на графиках.

Нововведение поможет быстрее понимать, как пользователи реагируют на объявления или новые публикации, и оперативно менять стратегию — даже если под рукой нет ноутбука.

Посмотреть статистику на мобильном можно за любой период до 180 дней. В ней доступны все главные параметры:

количество просмотров, подписчиков и сообщений;

число отметок «Нравится» и комментариев к отдельным записям;

активность аудитории — как часто переходят на указанный на странице сайт, звонят или просматривают адрес помещения.

Если паблик запускал рекламу, администраторы легко поймут ее эффективность — результат отобразится отдельной линией на графике.

Например, будет видно, сколько пользователей вступили в сообщество или написали в него сообщение после того, как перешли по объявлению. Эта статистика будет общей для страницы, даже если кампании запускались из разных рекламных кабинетов.

Отметим, прежде статистика сообществ была доступна в десктопной версии ВКонтакте, а также отдельном приложении для администраторов VK Admin.

Ранее стало известно, что ВКонтакте стартовала акция для поддержки малого и среднего бизнеса: до 30 июня соцсеть будет удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформе.