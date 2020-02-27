Mail.ru Group представила планы развития ВКонтакте в качестве суперприложения

Компания Mail.ru Group, опубликовав финансовые результаты за 2019 год, представила планы развития ВКонтакте в качестве суперприложения и рассказала о росте активности аудитории и выручки соцсети:

«Одним из главных драйверов роста Mail.ru Group будет ВКонтакте, выручка которой за 2019 год увеличилась более чем на 20%. ВКонтакте уже несколько лет развивается как суперприложение — и мы планируем закрепить наше лидерство в России в ближайшие годы».

Компания планирует укреплять экосистему, в том числе за счет увеличения эффективности перекрестных продаж и более тесной интеграции проектов Mail.ru Group через программу лояльности Combo, единый ID, мини-приложения и общую платежную инфраструктуру. Центром экосистемы станет ВКонтакте.

С помощью технологии VK SuperAppKit Mail.ru Group свяжет свои фундаментальные проекты:

программу лояльности Сombo;

голосовые технологии «Маруси»;

единый ID на базе учетной записи ВКонтакте;

VK Pay, который будет масштабироваться на другие проекты компании;

VK Mini Apps, которая станет единой платформой группы для разработчиков.

Эти проекты станут основой для синергии продуктов Mail.ru Group.

«Наша цель — закрепить роль ВКонтакте как главного российского суперприложения, повысить вовлеченность аудитории старше 30 лет, инвестировать в контент-платформу (включая видео и музыку), обмен сообщениями, Mini Apps и другие направления. Также мы сосредоточимся на увеличении времени, которое люди проводят в наших сервисах, и их активности. Мы по-прежнему планируем в 2022 году удвоить выручку ВКонтакте по сравнению с уровнем 2018 года, и учитывая рост выручки на 27,3% в четвертом квартале, мы движемся по плану. При развитии соцсети приоритетными направлениями будут игры, социальная коммерция, малый и средний бизнес», — сообщили в компании.

В 2019 году среднее проведенное пользователями ВКонтакте время выросло на 12,5% (до 36 минут в день), а на мобильных устройствах на 16%. Самой активной аудиторией остаются пользователи в возрасте 12-24 лет, которые проводят во ВКонтакте в среднем 68 минут в день. По данным Mediascope, пользователи посещают ВКонтакте каждый второй день — намного чаще, чем любую другую социальную сеть.

Напомним, о том, что Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит удобный бесшовный доступ ко всем продуктам экосистемы и «свяжет» их между собой, стало известно в ноябре 2019 года.

Ранее, в октябре, была запущена программа лояльности Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, Ситимобил, Облако Mail.ru, YouDrive и компаний-партнеров.

Тогда же компания Mail.ru Group объявила, что будет создавать суперприложение на базе своей соцсети ВКонтакте.