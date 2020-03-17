ВКонтакте рассказала о росте аудитории и активности в Татарстане

ВКонтакте поделилась первыми итогами работы регионального представительства в Казани. За полгода ежедневная активная аудитория VK здесь выросла на 3,5%, количество отправленных сообщений — на 18%, звонков стало больше на 13%, а просмотров умной ленты новостей — на 16%.

Диляра Махиянова, представитель ВКонтакте в Казани:

«Этот год получился насыщенным, но все же это только старт нашей работы. Мы строим большие планы: например, будем поддерживать проекты, которые подчеркивают местную идентичность в медиа и культуре. И, конечно же, продолжим воплощать идеи, которые мы уже обсуждаем с партнерами».

Отметим, что ВКонтакте — самая популярная социальная сеть в Татарстане. Продуктами VK активно пользуются 2,8 миллиона местных жителей.

Программа региональных представителей позволяет более точно понимать, каких возможностей они особенно ждут, а также помогать местным авторам, СМИ, блогерам и бизнесу реализовывать их идеи. Так, за год VK поддержала в Казани больше 38 проектов в самых разных сферах: от спорта до медиа.

Напомним, представительство соцсети в Казани открылось год назад, став вторым локальным представительством ВКонтакте после Екатеринбурга.

В январе 2020 года у ВКонтакте появилось представительство в Казахстане.