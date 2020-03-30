В приложении ВКонтакте появился раздел «Желания»

В мобильном приложении VK появился раздел «Желания», куда пользователи могут добавлять товары из VK и AliExpress, которые хотели бы получить в подарок, а также делиться любыми своими мечтами.

«Желания» доступны в боковом меню вкладки «Профиль» мобильного приложения VK, а также по прямой ссылке: vk.com/wishlist. Если друг уже наполнил вишлист, то раздел появится в его профиле — в «Подробной информации».

Вишлист виден всем друзьям: они легко перейдут к покупке или отложат что-то себе. Идеи для сюрпризов подскажут подборки рекомендаций. Среди них — #лучшедома с товарами для самоизоляции, которые доставляются только из России.







Раздел опирается на интересы пользователей и предлагает добавить в вишлист товары, которые могут им понравиться. Например, если друг пока не поделился своими желаниями, но увлекается машинами, пользователь увидит подборку с идеями для подарка ему — аксессуарами для авто.

Также в разделе будут событийные рекомендации к праздникам, сезонам или другим ситуациям: например, сейчас в подборке #лучшедома — все нужное для комфортной удаленной учебы или работы. Товары из этой подборки будут доставляться в ускоренном режиме — только из России.

Если друг уже указал желание, то пользователь может добавить его и в свой вишлист или приобрести прямо внутри VK. Чтобы случайно не подарить человеку одно и то же или договориться о совместной покупке, стоит нажать «Хочу подарить». Сам автор списка отметку не увидит, но все остальные друзья узнают, кто планирует вручить эту вещь.

Напомним, в марте 2020 года ВКонтакте полностью изменила один из ключевых экранов приложения — вторую вкладку, которая называется «Обзор». Она станет центром масштабной экосистемы VK и поможет пользователям справляться с любыми делами, подстраиваясь под их интересы и потребности.

