ВКонтакте запустит новую платформу для e-commerce

Соцсеть ВКонтакте представила новую платформу для e-commerce. Первый этап изменений — запуск «Магазина 2.0».

Все инструменты, которые нужны для организации продаж в соцсети, теперь собраны вместе — чтобы настроить магазин в своем сообществе, больше не придется подключать разные функции по отдельности.

Кроме того, появились и новые возможности: свойства товаров, удобное отслеживание статуса заказа, быстрый доступ к поддержке. Это только часть из нововведений, которые планирует запустить в этом году команда ВКонтакте.

Чтобы организовать продажи в соцсети, теперь достаточно включить «Магазин» в настройках. Администраторы увидят этот раздел в меню сообщества — здесь и доступны все возможности.

У тех, кто приобретет товар в обновленном «Магазине», появится раздел «Заказы» — он доступен в мобильном приложении VK и в десктопной версии ВКонтакте. Здесь можно просматривать историю покупок из разных магазинов и следить за статусом заказа — если он изменится, придет уведомление.

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте:

«В 2020-м мы хотим создать максимально комфортные условия для работы e-commerce на нашей платформе — и уже готовим другие полезные улучшения. Сейчас обновление доступно для новых сообществ и тех, кто ранее не подключал приложение „Магазин“. В этом году все магазины сообществ ВКонтакте будут переведены в обновленную форму и при этом полностью сохранят созданные товары».

Напомним, ВКонтакте выпустила приложение «Магазин товаров» для создания полноценного интернет-магазина в сообществе, весной 2017 года.