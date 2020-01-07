Гэри Илш скептически отозвался об оптимизации для голосового поиска

В конце декабря в Twitter состоялось интересное обсуждение на тему изменений в поиске Google и отходе от текстового контента в сторону визуального. В ходе дискуссии участники также вспомнили о голосовом поиске.

Инициировал обсуждение известный западный SEO-эксперт Гленн Гейб. Он поделился ссылкой на статью, в которой говорится о переходе от текста к изображениям в поиске Google.

Google at 20: A Shift from Text to Images — @jessthebp explains why @Google made the shift. https://t.co/FzTSarRBA5 — Eric Enge (@stonetemple) December 25, 2019

В дискуссии приняли участие несколько видных представителей западного SEO-сообщества.

Один из комментаторов отметил, что видит рост по видео и «Stories» и считает их «явными преемниками» текстового контента.

При этом Синди Крум предполагает, что следующим этапом будет «весь визуальный контент».

Джанлука Фиорелли отметил, что ему радостно наблюдать, как визуальный поиск становится всё более популярной темой среди «продвинутых» SEO-специалистов. Ранее они более охотно обсуждали визуальный поиск.

Эрик Энж считает, что визуальный поиск будет расти быстрее, чем голосовой:

@gfiorelli1 I'd expect visual search to grow faster than voice search! — Eric Enge (@stonetemple) January 2, 2020

На этом этапе к дискуссии присоединился сотрудник Google Гэри Илш, который написал:

«Настал новый год. Может, нам удастся, наконец, перевести повальное увлечение оптимизацией под голосовой поиск в спящий режим».

https://twitter.com/methode/status/1213024817483567104

Что именно имел в виду Илш, не совсем понятно. Как отметил Барри Шварц из Search Engine Roundtable, доля голосовых запросов вряд ли перестанет расти. Возможно, Илш подразумевал то, что SEO-специалисты не могут оптимизировать свои ресурсы для голосового поиска так же эффективно, как для традиционного. Поэтому такой оптимизацией не стоит заниматься.