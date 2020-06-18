Twitter запускает голосовые твиты

Twitter позволит пользователям записывать и добавлять в твиты аудиоролики длительностью до 140 секунд. Новая функция запускается в приложении сервиса для iOS и в ближайшие недели станет доступна всем, кто его использует.

«Иногда 280 символов недостаточно, а некоторые нюансы разговора теряются при переводе. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая добавит больше человечности в то, как мы используем Twitter – ваш собственный голос», — говорится в блоге компании.

После запуска этой функции в окне для создания твита появится новая иконка в виде радиоволны:

При нажатии на неё можно будет записать аудиосообщение:

Посмотреть на эту функциональность в действии можно на видео ниже:

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

При превышении лимита в 140 секунд будет автоматически создан новый голосовой твит, что позволит пользователям публиковать серии сообщений.

Когда эта функция будет расширена на Android, в Twitter не уточнили.