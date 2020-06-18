Twitter запускает голосовые твиты

Twitter позволит пользователям записывать и добавлять в твиты аудиоролики длительностью до 140 секунд. Новая функция запускается в приложении сервиса для iOS и в ближайшие недели станет доступна всем, кто его использует.
«Иногда 280 символов недостаточно, а некоторые нюансы разговора теряются при переводе. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая добавит больше человечности в то, как мы используем Twitter – ваш собственный голос», — говорится в блоге компании.
После запуска этой функции в окне для создания твита появится новая иконка в виде радиоволны:
При нажатии на неё можно будет записать аудиосообщение:
Посмотреть на эту функциональность в действии можно на видео ниже:
При превышении лимита в 140 секунд будет автоматически создан новый голосовой твит, что позволит пользователям публиковать серии сообщений.
Когда эта функция будет расширена на Android, в Twitter не уточнили.
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