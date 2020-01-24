Аркадий Волож объяснил продажу доли в Яндексе

Сооснователь, руководитель и основной акционер Яндекса Аркадий Волож рассказал, почему решил продать немного принадлежащих ему акций. Он напомнил, что не получает регулярной зарплаты, а компания не платит дивидендов.

Отвечая на вопрос о продаже акций, Волож уточнил, что продает лишь маленькую долю, а не весь свой пакет, и отметил, что продажа акций необходима ему для диверсификации активов.

«У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали?», — добавил Волож.

Напомним, о том что Волож в течение года продаст 4% акций Яндекса, стало известно из уведомления, размещенного Яндексом на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В соответствии с условиями представленного SEC плана в течение года Волож и его семья могут продать около 2 млн акций класса А (в том числе полученных путем конвертации принадлежащих трасту акций класса B). При этом в день может продаваться не более 8335 акций, что составляет менее 0,01% от общего объема торгов акциями Yandex N.V. на NASDAQ.