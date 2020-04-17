ВОЗ открыла ВКонтакте первое официальное сообщество в России

ВКонтакте появилось первое официальное сообщество российского представительства Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). В нем можно будет прочитать всю достоверную информацию о COVID-19, а также следить за другими новостями в сфере общественного здравоохранения.

В частности, в сообществе российского представительства ВОЗ легко будет найти последние открытия и прогнозы ученых в вопросах борьбы с коронавирусом; советы, как уберечь свое здоровье и как действовать, если появились симптомы COVID-19; записи, видео и инфографику на другие темы, важные для общественного здоровья.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«ВОЗ — главный мировой эксперт по COVID-19. Мы рады, что организация, которая возглавила глобальную борьбу с коронавирусом, выбрала именно ВКонтакте, чтобы информировать людей о пандемии и в дальнейшем делиться другими достоверными материалами по теме здравоохранения. Публикации ВОЗ появятся не только в ленте новостей у подписчиков, но и попадут в тематическую ленту “Коронавирус” — ежедневно ее просматривают 47,8 миллионов раз».

Отметим, в марте ВКонтакте был создан единый центр информации по коронавирусу и запущена тематическая лента новостей о COVID-19 от проверенных источников: ВОЗ, Министерства здравоохранения РФ и других ведомств, а также верифицированных сообществ медиа. Каждую неделю мини-приложение и ленту посещают более 20 миллионов пользователей.

За последний месяц команда ВКонтакте удалила более 800 тысяч однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе, в рамках борьбы с вводящими в заблуждение материалами.