Mozilla начала тестировать VPN-сервис для Windows и Android

Mozilla приступила к закрытому бета-тестированию VPN-приложения для Windows 10 и Android.

Новый сервис платный и стоит $4,99 в месяц. В обмен на это Mozilla не будет фиксировать сетевой трафик пользователя и историю посещённых им страниц.

Чтобы принять участие в тестировании, нужно подать заявку. После внесения оплаты будет отправлено приглашение.

Приложение от Mozilla использует новый протокол Wireguard, который является более быстрым и безопасным, чем другие стандарты, такие как OpenVPN.

Сервис позволяет подключить к VPN до 5 устройств одновременно и использовать серверы, расположенные в более чем 30 странах.

Преимуществом VPN от Mozilla по сравнению с другими, уже доступными на рынке сервисами, является усиленная защита конфиденциальности.

Напомним, что в сентябре Mozilla представила бета-версию VPN-сервиса для Firefox. Новое расширение Firefox Private Network пока запущено только для пользователей в США.