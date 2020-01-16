Специалисты Workspace, площадки, предназначенной для проведения digital-тендеров, подвели итоги опроса компаний-заказчиков. Целью проведения опроса было определение актуальных способов поиска digital-подрядчиков, критериев их выбора и ожиданий клиентов. Его результаты могут представлять особый интерес для агентств, которые ищут эффективные каналы привлечения заявок и находятся в поиске собственного УПТ.

Всего было опрошено более 300 компаний-заказчиков из разных городов России, с целью выяснить, что важно для них при заказе digital-услуг, где они ищут подрядчиков и как должен выглядеть идеальный исполнитель в 2020 году.

Наиболее важным критерием выбора подрядчика для создания сайта является наличие в его портфолио проектов, похожих на тот, что нужен конкретному заказчику. Вывод: при формировании портфолио и подготовке кейсов агентствам стоит уделять максимум внимания проектам тех типов и тематик, заказы на которые они желают получать в будущем.

Что касается SEO, контекстной рекламы и мобильной разработки, критерий №1 здесь — это проработанное коммерческое предложение. В идеале оно должно включать базовый аудит и подробный план работ.

Цена, как один из главных критериев выбора, по приоритетам сместилась с первого на второе место. Очевидно, что большинство клиентов даже пытаясь максимально снизить бюджеты проектов, уже осознают, что в первую очередь необходимо выявить квалификацию подрядчика.

Возможность реализовать проект в кратчайшие сроки важна примерно для четверти заказчиков, вне зависимости от типа необходимых услуг. Другими словами, агентства, которые умеют оптимизировать коммуникации, внутренние процессы и существенно снижать временные затраты, получают весомое конкурентное преимущество.

Географическая дислокация подрядчиков уже не имеет такого большого значения, как ранее. Лишь 14% опрошенных заявили, что возможность личных встреч крайне важна для них. Причем мнение крупных компаний практически не отличалась от мнения представителей малого бизнеса. Такие результаты говорят о том, что региональным агентствам стало немного проще выходить на столичные рынки услуг.

Чем крупнее компания, тем более высоки шансы, что она предпочитает искать подрядчиков посредством тендеров. В компаниях численностью 500-10 000 сотрудников этот показатель достигает 90,9%. Таким образом агентствам, ориентированным на крупный бизнес, стоит рассмотреть возможность участия в тендерах.

Исследование показало, что наиболее востребованный исполнитель в сферах разработки сайтов, мобильных приложений, SEO-продвижения и контекстной рекламы сегодня:

Скорее всего, представляет агентство.

Предпочитает разрабатывать уникальные идеи под каждый проект, а не штамповать работы и наращивать объем портфолио.

Специализируется на конкретных типах задач, а не берется за все подряд.

Умеет вести деловую коммуникацию, понимать суть задачи, задавать правильные вопросы и работать по согласованному плану.

Составляет подробный план работ и согласовывает четкие критерии качества.

Работает официально, по договору, умеет составлять грамотное коммерческое предложение, может принимать оплату законным путем.

Сергей Бесшабашнов, руководитель Workspace:

Результаты опроса подтвердили, что идеальный исполнитель, не важно, агентство или фрилансер, не берется за все задачи подряд, а имеет высокие компетенции на задачах определенного типа. Он тщательно составляет коммерческое предложение, детально описывает план работ, сразу согласовывает KPI и следует им. Особо стоит отметить и навыки коммуникации — идеальный подрядчик общается на деловом, но не перегруженном узкоспециализированными терминами языке, задает правильные вопросы и вовремя предоставляет результаты ключевых этапов проекта.



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